Deli motorja, ki se je pokvaril kmalu po vzletu, so v soboto odpadli z letala United Airlinesa, ki je bilo na poti v Honolulu. Boeing 777 z 231 potniki in desetimi člani posadke se je varno vrnil na letališče v Denverju. Ostanki motorja so padli na naseljeno območje nedaleč od tega mesta. Poškodovanih ni bilo.

Tako družba United Airlines kot Japonska sta kmalu zatem sporočili, da sta začasno prizemljili skupno 56 letal, opremljenih z enako vrsto motorja. Japonski družbi Japan Airlines in All Nippon Airways upravljata s 13 oz. 19 letali, United Airlines pa jih ima 24.

Po navedbah proizvajalca je trenutno po svetu v uporabi 69 letal tipa 777, ki imajo vgrajen motor Pratt & Whitney 4000. Še 59 letal s tem motorjem trenutno ni aktivnih, je sporočil Boeing in pozval, naj se do nadaljnjega ne uporablja nobeno izmed njih.

Tako naj bi ostalo, vse dokler ameriška Zvezna uprava za letalstvo (FAA) ne zaključi inšpekcijskega postopka. Njeni predstavniki so imeli predviden sestanek s predstavniki podjetij Pratt & Whitney in Boeing v nedeljo zvečer po lokalnem času, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odpoved motorja predstavlja nov udarec za Boeing po več odmevnih nesrečah. Marca 2019 so denimo ostala prizemljena vsa letala tipa 737 max, potem ko je v dveh nesrečah umrlo skupno 346 ljudi.