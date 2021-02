Na željo družine je bil pogreb zaprt za javnost, obreda pa so se udeležili sin, hčerki, zet in Balaševićeva soproga Aleksandra, prav tako sta bila prisotna župana Novega Sada in Ljubljane, Miloš Vučević in Zoran Janković, navaja srbski portal.

Balaševića, ki je preminil v petek zaradi posledic novega koronavirusa, so k večnemu počitku z igranjem pospremili tamburaši.

V Novem Sadu je danes razglašen dan žalovanja. Župan Vučević je ob tem dejal: »To je težak trenutek tako za družino Balašević kot tudi za celo mesto, državo in regijo. Novi Sad ne bo več isti po njegovi smrti.«

Od Balaševića so se že v soboto simbolično poslovili v več mestih nekdanje skupne države. S prižigom sveč so se kantavtorja spomnili tudi v Mariboru, kjer je nekaj časa živel, in v Ljubljani.

Balašević se je rodil 11. maja 1953 v Novem Sadu. Začetek njegove glasbene kariere sega v leto 1977, ko je postal član glasbene skupine Žetva. Kasneje je osnoval skupino Rani mraz, ki je po izdaji dveh albumov razpadla. Leta 1982 je začel samostojno kariero.

Izdal je skupaj 12 albumov. Nastopil je v nekaj televizijskih serijah, za katere je tudi napisal glasbo.

Legendarni »panonski mornar«, ki je bil na glasbeni sceni prisoten več kot 40 let, je bil priljubljen v Sloveniji in drugih državah na območju nekdanje Jugoslavije.

Balaševićevo glasbeno pot je sicer močno zaznamovala vojna v nekdanji Jugoslaviji, zaradi protivojnih stališč in pozivanju k miru in sožitju med narodi pa je padel v nemilost režima Slobodana Miloševića. Njegove pesmi so bile v Srbiji celo prepovedane.