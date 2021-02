Fran Saleški Finžgar (1871–1962), pisatelj, dramatik in duhovnik, se je pred 150 leti rodil v Doslovčah pod Stolom na Gorenjskem, v revni kajžarski družini. V Ljubljano je prvič prišel bivat leta 1882, ko se je vpisal na gimnazijo, nato je študiral v Bogoslovnem semenišču. Služboval je v več koncih Slovenije, vse dokler ni leta 1918, star 47 let, dobil svoje zadnje fare v Trnovem v Ljubljani.

Dr. Mihael Glavan, raziskovalec in publicist s področja rokopisnega in starega knjižnega gradiva, ki je z etnologom dr. Janezom Bogatajem soavtor nedavno izdane obsežne monografije Franc Saleški Finžgar – vera v resnico, lepoto in pravico, poudarja, da Finžgar ni bil le pisatelj in duhovnik, ampak tudi izjemen govornik: »Vabili so ga na vse večje kulturne slavnosti, celo ob ustanovitvi prve Jugoslavije, bil je tudi prvi govorec za mikrofonom novoustanovljenega Radia Ljubljana. Bil je torej neke vrste zvezda na področju kulture, literature in javnih nastopov.«

Trnovski župnik

Etnolog dr. Bogataj, ki je tudi Finžgarjev sorodnik, pravi, da lahko njegovo bivanje v Ljubljani razdelimo na dve obdobji: življenje v trnovskem župnišču in potem v lastni hiši ob Gradaščici na Mirju oziroma Koleziji. Vedno pa je bil magnet za ljudi. »Že v župnišču so se pri Finžgarju zbirali intelektualci, kulturniki, politiki različnih prepričanj; v svojih spominih je zapisal, da so te literarne seje in srečanja včasih trajali kar vso noč. Zbirali so se tudi zaradi kvartanja, zelo radi so igrali tarok pa tudi remi in marjaš.« Med njimi so bili France Stele, Janez Jalen, njegov najboljši prijatelj Izidor Cankar, Janez Evangelist Krek. Zahajal je tudi v gostilno Pod skalco, kjer se je sestajal s književniki in znanstveniki. Včasih se je katera od teh druščin ponoči okopala še v Ljubljanici.

Finžgar je bil tudi izjemen organizator za gradbene podvige, prenovil je recimo v potresu porušeno trnovsko cerkev in na zgražanje mnogih arhitektov dal postaviti zdajšnje znamenite zvonike. Veliko je sodeloval tudi s svojim sosedom, arhitektom Jožetom Plečnikom – zamislila sta si cerkev svetega Mihaela na Barju, uredilo se je Trnovo s Plečnikovim mostom z drevesi. »Ko je Plečnik prišel iz Prage, je Finžgar pri mestnih oblasteh dosegel, da so ga začeli v večji meri upoštevati. Finžgar je Plečniku omogočal, da je realiziral določene projekte, tudi knjižne (izstopa Finžgarjeva Makalonca, op. p.), skupaj sta zasnovala Prešernovo hišo v Vrbi kot spomenik,« je še povedal Bogataj.

»Prijateljstvo je trajalo do smrti, Finžgar je Plečniku podelil tudi zadnje zakramente,« dodaja Marijan Rupert iz NUK, ki je o velikem prijateljstvu med sosedoma, ki še lesene ograje med vrtovoma nista potrebovala (»Čemu bi si dva soseda zapirala ljubi veter, ki mirno pihlja od soseda do soseda?« je rekel Plečnik), nedavno v Plečnikovi hiši v Ljubljani postavil razstavo (odprta bo še do 7. marca).