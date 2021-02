Sprememba zakonske definicije posilstva: civilizacijski napredek z nekaterimi tveganji

Nekje leta 2019 so se v medijih začeli pojavljati prvi pozivi nevladnih organizacij k spremembi definicije kaznivega dejanja posilstva. Ta se trenutno v 170. členu kazenskega zakonika (KZ-1) glasi: »Kdor prisili osebo drugega ali istega spola k spolnemu občevanju ali s tem izenačenemu spolnemu ravnanju, tako da uporabi silo ali zagrozi z neposrednim napadom na življenje ali telo, se kaznuje z zaporom od enega do desetih let.« Kamen spotike sta predvsem zakonska znaka sile in grožnje.