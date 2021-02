#intervju Metka Mencin, sociologinja: En narod, ena vera, en vodja?

Čas kovida in čas demontaže države, tako bi lahko označili zadnje leto, ki ga je v ponedeljek kronala spodletela nezaupnica vladi Janeza Janše, ki je že tretjič zasedel oblast. Ob nemi asistenci razpadajočih Desusa in SMC je vpregel policijo, naskočil javne medije, se lotil kadrovske in organizacijske predelave velikih sistemov in nedavno tudi visokega šolstva. O tej nevarni privatizaciji države smo se pogovarjali z dr. Metko Mencin.