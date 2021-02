Prvi razpis mladim inovativnim podjetjem v začetni fazi življenjskega cikla letos ponovno ponuja semenski kapital v obliki konvertibilnega posojila v višini 75.000 evrov. Kandidirajo lahko mikro in mala inovativna podjetja, ki so starejša od 12 mesecev in mlajša od pet let, imajo dokončan razvoj produkta oziroma storitve ter so ga že preizkusili pri prvih strankah, imajo lasten razvoj in inovativen poslovni model ter že ustvarjajo prve prihodke od prodaje.

Podpora za okoli dvajset podjetij Letos je v okviru razpisa na voljo 1,5 milijona evrov za podporo okoli 20 podjetij. Prijave za prvo odpiranje zbirajo do 31. marca, za drugo odpiranje pa do 1. oktobra. Podjetja lahko pred prijavo pridobijo do 40 točk v predselekcijskem postopku, katerega namen je tudi pomoč pri pripravi kakovostne vloge za pridobitev sredstev, v okviru t. i. demo dneva, kjer poslovni model in produkt oz. storitev predstavijo pred zunanjo neodvisno strokovno komisijo. V predselekcijski postopek se lahko na spletni strani prijave.startup.si prijavijo do 12. marca.