"NBA All-Star in Atlanta bosta nadaljevala našo letno tradicijo pri proslavljanju košarke in najboljših igralcev lige pred svetovnim občinstvom," je v izjavi za javnost zapisal komisar lige NBA, Adam Silver.

Dodal je, da bodo z jubilejno 70. tekmo zvezd obenem zbirali sredstva tudi za odpravljanje posledic koronske pandemije najranljivejših skupin.

Liga NBA bo skupaj s sindikatom igralcev (NBPA) namenila več kot 2,5 milijona dolarjev za zgodovinsko temnopolte univerze in za namen povečevanja enakosti vseh pri dostopu do cepiva proti covidu-19.

Sprva bi morala biti tekma zvezd v Indianapolisu, a je liga NBA zaradi novega koronavirusa spremenila urnik. "Nimam prav nič energije in prav nič volje za tekmo zvezd All-Star letos," je dejal James ta mesec.

"Sploh ne razumem, zakaj imamo tekmo zvezd ... Še vedno divja koronska pandemija. Zdaj pa bomo celotno ligo pripeljali v eno mesto? Očitno nihče ne razmišlja o pandemiji. Vidite, da nisem navdušen nad tem. A žal to ni v mojih rokah. Seveda bom igral, če bom izbran. Tam bom fizično, ne pa tudi miselno," je dodal prvi zvezdnik lige.

Format tekme bo ostal takšen kot lani, ko je imel pomembno vlogo tudi Slovenec Luka Dončić, ki je nastopil tako na tekmi vzhajajočih zvezd kot na osrednji tekmi All-Star. Tudi letos so ga navijači izglasovali v prvo peterko tekme zvezd ob boku Jamesa.

James in Durant sta kapetana ekip zahodne oziroma vzhodne konference, ki bosta izbirala člane začetne peterke med letos rekordnimi petimi košarkarji, ki so rojeni zunaj ZDA: Grkom Giannisom Antetokounmpom (Milwaukee), Slovencem Dončićem (Dallas), Kameruncem Joelom Embiidom (Philadelphia), Srbom Nikolo Jokićem (Denver) in Američanom, rojenim v Avstraliji Kyriejem Irvingom (Brooklyn).

V bazenu košarkarjev za prvi peterki so še Američani Stephen Curry (Golden State), Kawhi Leonard (LA Clippers) in prvi strelec lige Bradley Beal (Washington).