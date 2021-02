Francija je po razburljivi strelski bitki in šampionskem teku Julie Simon v zadnjem krogu hitre tekme mešanih parov osvojila prvi naslov svetovnega prvaka v tej disciplini. Norveška se je morala zadovoljiti s srebrno kolajno, največja osmoljenka pa je postala Italija, ki je bila pred zadnjim strelskim nastopom v najboljšem položaju za zmago. Slovenija je s trinajstim mestom Jakova Faka in Polone Klemenčič za las ujela uvrstitev v prvo polovico sodelujočih držav.

Čeprav mu ne bi bilo treba, je Fak vztrajal pri odločitvi, da nastopi v najmlajši biatlonski disciplini. Želel se je pripraviti na nedeljsko zadnje dejanje svetovnega prvenstva, ko se bo tekma s skupinskim startom začela ob isti uri kot včeraj. V teku je ohranjal konkurenčnost, a znova naredil preveč napak na strelišču. Za popravke je porabil pet nabojev in moral celo v kazenski krog. Domači adut se je drugi dan zapored mučil s solznimi očmi, ki so mu predvsem v zadnji strelski seriji zastirale pogled v tarčo. »Naredi se prepih in nič ne moreš narediti. Lahko bi bolje streljal za boljšo uvrstitev. Vedno želiš čim hitreje streljati in poskušaš popraviti zgrešene strele. Na zadnjem streljanju sem bil že tako izpraznjen, da sem komaj stal na nogah,« je razložil Jakov Fak, ki bo imel ob koncu tedna zadnjo priložnost za odmeven posamični dosežek na domačem prvenstvu.

Polona Klemenčič je bila zadovoljna z generalko za sobotno štafeto. Na strelišču je porabila pet dodatnih nabojev in se izognila kazenskemu krogu. V teku je bila slabša od konkurence in Fakova prednost se je ob njenem nastopu hitro topila. »Veseli me, da sem se v streljanju pobrala po prejšnjih tekmah. Poskušala se bom umiriti in si zapomniti občutke s strelišča, da jih prenesem na štafeto,« je povedala Polona Klemenčič.