Podjetje DaiBau/MojMojster sta leta 2013 v Mariboru ustanovila arhitekta Martin Pelcl in Gregor Černelč in od takrat gre njegova pot samo navzgor. Od lokalne platforme je preraslo v vodilno regionalno platformo, ki na tržiščih Slovenije, Avstrije, Hrvaške, BiH, Srbije, Slovaške in Romunije združuje kar 65.000 gradbenih podjetij – mojstrov, arhitektov in drugih strokovnjakov za gradnjo in obnovo nepremičnih ter 26.000 aktivnih uporabnikov. Danes zaposluje že 52 ljudi.

Posodobitev platforme in olajšan dostop do inovativnih rešitev

»Digitalizacija igra pomembno vlogo v nadaljnji izgradnji naših poslovnih modelov in pridobivanju konkurenčnih prednosti na različnih tržiščih,« pojasnjuje Adrian Orbea, vodja globalnega marketinga družbe Henkel. »DaiBau je svojo digitalno platformo v zelo kratkem času uspešno razširil po regiji in tako potrdil svoje zmožnosti in agilnost. Ta investicija nam bo omogočila, da dodatno pospešimo izvedbo naše strategije digitalizacije, s pomočjo uvida v potrebe uporabnikov in izvajalcev. Naša želja je, da skupaj z DaiBau posodobimo platformo ter olajšamo dostop do inovativnih rešitev in informacij različnim skupinam uporabnikov.«

»Ta investicija nam bo zelo pomagala pri razvoju aktualne platforme in krepitvi naše tržne pozicije v regiji. Razen tega bo pospešila tekoče procese digitalizacije, ki neposredno vplivajo na tržno transparentnost in možnost deljenja številnih inovativnih rešitev, tako uporabnikom platforme kot izvajalcem. V trenutnih dinamičnih pogojih rasti je poleg finančne plati za naš posel zelo pomembno imeti ob sebi močne partnerje, ki s seboj prinašajo znanje, izkušnje in strokovnost,« je povedal Martin Pelcl, soustanovitelj in generalni direktor platforme MojMojster/DaiBau.