Tudi včerajšnja seja ljubljanskega mestnega sveta ni minila brez razprave o izpraznitvi prostorov nekdanje tovarne Rog. Te so se na ljubljanski mestni občini lotili 19. januarja, ko so zjutraj na območje ob Trubarjevi cesti poslali gradbince v spremstvu varnostnikov, kasneje pa je zaradi nasprotovanja nekaterih uporabnikov Avtonomne tovarne (AT) Rog posredovala tudi policija. Ljubljanski mestni svetniki iz svetniškega kluba Levica predstavnikom ljubljanske občine z županom Zoranom Jankovićem na čelu očitajo, da obstaja sum, da Rog ob prihodu gradbincev in varnostnikov vendarle ni bil prazen.

Odgovori občine skopi

Mestne svetnike Levice je zato med drugim zanimalo, kako so na občini ugotavljali, ali je Rog prazen ali ne, kakšna so bila tistega jutra občinska navodila varnostni službi in zakaj so v domnevno prazne prostore poslali varnostnike. Prav tako so na predstavnike mesta naslovili vprašanje, na podlagi katerih uradnih dokumentov je občina izpraznila območje. Od občine so zahtevali, da te dokumente pokaže v pisni obliki. »Uporabniki Roga dvomijo, da so bili postopki zakoniti,« je še enkrat poudarila mestna svetnica Levice Asta Vrečko.

Kljub številnim konkretnim vprašanjem so bili odgovori predstavnikov občine na včerajšnji seji skopi. Vodja občinskega oddelka za kulturo Mateja Demšič je poudarila, da so očitki o neustreznem ravnanju občine neutemeljeni in da so imeli za izpraznitev Roga vso ustrezno pravno podlago, saj da so kot lastnik Roga uveljavljali lastninsko pravico. Kot so namreč pojasnili na občini, so pravna podlaga za delovanje občine določbe stvarnopravnega zakonika, ki ureja lastninsko pravico in izgubo posesti.