Skupaj so na letališčih v državah nekdanje Jugoslavije lani našteli 7,5 milijona potnikov, medtem ko so jih še leto prej 21,9 milijona. Najbolj prizadeta država je bila po poročanju omenjenega portala Slovenija, kjer je bil padec več kot 80-odstoten.

V Evropi so največji padec zabeležili v Gruziji. Hrvaška je bila na četrtem mestu, sledili sta Slovaška in Črna Gora. Najbolj odporni so bili po drugi stani na Kosovu, kjer so v primerjavi z letom prej beležili najmanjši padec, 53,6-odstotnega.

Beograjsko letališče Nikola Tesla, ki je ohranilo položaj najbolj prometnega letališča na območju nekdanje Jugoslavije, je lani izgubilo več kot 4,2 milijona potnikov. Med evropskimi letališči je sicer to beograjsko letališče 87. najbolj prometno. V primerjavi z letom prej je pridobilo dve mesti.

Skupaj so na evropskih letališčih lani našteli 1,72 milijarde potnikov manj kot leta 2019, kar predstavlja 70,4-odstotni padec. Potniški promet se je vrnil na raven iz leta 1995, poroča portal. Letališča znotraj unije so beležila nekoliko večji padec kot tista zunaj skupnega trga. Padec na letališčih EU je bil 73-odstoten, na letališčih v drugih evropskih državah pa 61,9-odstoten.