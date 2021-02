#video Dončić s strelskim rekordom popeljal Dallas do zmage proti New Orleansu

Slovenski košarkarski as Luka Dončić je s 46 točkami v pretekli noči dosegel osebni rekord v severnoameriški ligi NBA in pomembno prispeval k zmagi Dallas Mavericks na domači tekmi proti New Orleans Pelicans s 143:130.