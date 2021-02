Kritika predstave Učinek v Mali drami: O čem govorimo, ko govorimo o kemiji

Dramo Učinek britanske avtorice Lucy Prebble bi morda lahko opredelili kot igro, ki na ozadju etičnih in praktičnih zagat mehanizmov farmacevtske industrije spretno prepleta tista najbolj temeljna »filozofska« oziroma eksistencialna vprašanja (kdo pravzaprav sem, kaj lahko vem, kaj moram storiti, kaj smem upati) z obrazci romantične komedije, kot so denimo usodno zbližanje »nezdružljivih« značajev, nelagodno srečanje nekdanjih ljubimcev ali navsezadnje tudi predvidljivi razplet, ko kljub vsem oviram (ali pa prav zaradi njih) na koncu zmaga – ljubezen. Dogajanje je postavljeno v zaprto okolje klinike, kjer preizkušajo novo zdravilo proti depresiji; kot prostovoljca v študiji sodelujeta tudi malce zapeta študentka psihologije Connie ( Eva Jesenovec ) in uporniško prostodušni Tristan ( Klemen Janežič ), testiranje pa pod okriljem zvezdniškega psihiatra Tobyja ( Rok Vihar ), trdnega zagovornika uporabe antidepresivov, izvaja psihoterapevtka Lorna ( Polona Juh ), nekoč njegova ljubimka, sicer pa tudi sama nagnjena k temačnim mislim. Stvari se zapletejo, ko si Connie in Tristan postajata vse bolj všeč, pri tem pa nikomur od vpletenih ni docela jasno, ali gre pri prebujajoči se strasti za »resnična«, pristna čustva ali pa zgolj za posledico učinkov vse večjih odmerkov zdravila...