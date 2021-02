Za Ilko Štuhec prihaja dan D svetovnega prvenstva v alpskem smučanju. V Cortini d'Ampezzo bo branila naslov svetovne smukaške prvakinje. Celo dvakratne, saj je svetovno konkurenco premagala tako pred štirimi leti v Sankt Moritzu (druga je bila Avstrijka Stephanie Venier, tretja pa upokojena Američanka Lindsey Vonn) kot predlani v Areju (druga je bila Švicarka Corinne Suter, tretja pa Lindsey Vonn). Ker je bila pred šestimi leti v Beaver Creeku svetovna prvakinja v kraljevi disciplini Tina Maze, je bila zadnja Neslovenka na svetovnem prestolu Francozinja Marion Rolland pred osmimi leti v Schladmingu.

Kot je 30-letna Mariborčanka priznala pred prvenstvom, so italijanski Dolomiti mesto, kjer bi si najbolj želela braniti naslov svetovne prvakinje. Da je proga Olympia delle Tofane ena njenih najljubših, pričajo rezultati preteklosti. Kar trikrat se je na njej uvrstila na smukaški zmagovalni oder ter dosegla superveleslalomsko zmago. Tudi zadnje stopničke svetovnega pokala, ki imajo več kot dveletno brado, je osvojila v Cortini.

Ilka obljublja, da se bo vrgla dol

Sedanjost je pri svetovni smukaški prvakinji temnejša. Po spodbudnem začetku in treh smukaških uvrstitvah med najboljšo deseterico se je poškodovala na veleslalomu v Kranjski Gori. Zakaj se je odločila tekmovati na izjemno zahtevnem terenu v veleslalomu z zadnjo startno številko, najbolje ve sama. Izkazalo se je, da je bila odločitev nepravilna. Nekaj dni kasneje je v Crans Montani spoznala, da ne more biti uspešna na silo, saj so bile bolečine v gležnju prehude za enakovredno merjenje časa z najboljšimi na svetu. V nadaljevanju sezone je izpustila tekme v Garmisch-Partenkirchnu ter se pripravljala na svetovno prvenstvo. Četrtkova generalka pred današnjo najpomembnejšo tekmo sezone je bila slaba, saj je Mariborčanka na prizorišču, kjer je pred štirimi leti zmagala, zasedla šele 25. mesto.

Pozitivnost, izkušnje ter osredotočenost na uspeh bodo danes ob 11. uri glavni aduti Ilke Štuhec v boju za nov uspeh. Pa tudi zelo pomemben včerajšnji rezultat na treningu, na katerem je dosegla šesti čas. »Veselim se tekme. Treninga sta mi dobro uspela, imam pa še rezerve. Vrgla se bom dol in bomo videli,« odločno napoveduje Ilka Štuhec. Njen trener Stefan Abplanalp dodaja: »Ilka ne sme braniti dveh naslovov, temveč napasti.« Apetit po osvojitvi naslova je močan pri številnih alpskih smučarkah, še posebej zato, ker se je tik pred prvenstvom poškodovala daleč najboljša smukačica sezone Sofia Goggia. Italijanka je namreč dobila zadnje štiri preizkušnje, na prvem smuku sezone v Val d'Iseru pa je bila druga. Po formi v zadnjih tednih in na podlagi superveleslalomskih rezultatov na prizorišču bosta prvi favoritinji Švicarki Lara Gut - Behrami in Corinne Suter.