Praznujte sami!

Trideseto obletnico razglasitve in obrambe naše države se moramo potruditi praznovati vsi, skupaj in povsod po naši domovini,« je izjavil predsednik države, ko mu je Društvo pisateljev sporočilo, da ne namerava sodelovati na dogodkih ob državni tridesetletnici. Društvo pisateljev je v preteklih letih, še posebno pod zdajšnjim predsednikom, rado mlatilo prazno slamo in se je do družbenih, še posebej pa kulturnih problemov opredeljevalo s pahorjansko ambivalentnostjo, zato me je tokratna odločna politična gesta prijetno presenetila.