S preizkušnjo mešanih štafet so na Pokljuki odprli 52. svetovno prvenstvo v biatlonu. Uverturo v zahtevnih pogojih s snegom in dežjem so dobili Norvežani, ki so ubranili lanski naslov iz Anterselve. Vikingi so osvojili šesto zlato odličje v tej disciplini, srebro je pripadlo Avstriji, bron pa Švedski. Slovenija je po nastopu Jakova Faka, Klemna Bauerja ter Polone in Žive Klemenčič zasedla solidno 16. mesto s skoraj petminutnim zaostankom za zmagovalno četverico.

Na Pokljuki je zapadlo več kot dvajset centimetrov novega snega. Proga ni dopuščala hitrega drsenja, nekateri tekmovalci pa so na mehki podlagi lomili palice. Uvodna tekma prvenstva je bila za Jakova Faka predvsem ogrevanje za prihajajoče izzive, ko bo lovil svojo šesto kolajno na svetovnih prvenstvih. Fak je šel na progo kot prvi član slovenske štafete in z enim popravkom pokril vseh deset tarč. Na začetku se je iz ozadja prebijal med vodilne tekmovalce in po brezhibnem prvem streljanju zaostal le za norveškim tekmecem. Roka se mu je zatresla v drugem streljanju ravno v zadnjem poskusu. »Bil sem prepričan, da je tarča že padla, a sem moral popravljati strel,« je povedal Jakov Fak.

Po polovici tekme in nastopu Klemna Bauerja, ki je imel v streljanju obakrat po eno popravo, je Slovenija na osmem mestu z minuto in štiridesetimi sekundami zaostanka držala stik z najboljšo deseterico. Polona Klemenčič je bila na strelišču brezhibna, v teku pa z bolečinami v nogah ni izpolnila pričakovanj. Njena sestrična in najmlajša članica domače zasedbe Živa Klemenčič je v svojem nastopu predvsem nabirala izkušnje. Na zadnjem streljanju kljub trem popravam ni pokrila vseh tarč in odšla v kazenski krog.

Svetovno prvenstvo se bo po jutrišnjem dnevu premora nadaljevalo v petek s sprintom za moške.