Opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in DeSUS so danes v parlamentarni postopek ponovno vložile konstruktivno nezaupnico s kandidatom za predsednika vlade Karlom Erjavcem. Predsednik Desusa je po uvodnem pozdravu dejal, da predvideva, da bo po vložitvi konstruktivne nezaupnice čimprej prišlo do izredne seje državnega zbora, na kateri bo potekala tudi razprava, zakaj je nezaupnica vložena. »Enkrat je že bila vložena konstruktivna nezaupnica, pa je bila medtem umaknjena, zato ker v državnem zboru ni bilo zagotovljeno, da bi lahko vse poslanke in poslanci glasovali tajno,« je spomnil in nadaljeval, da tokrat v podobnem primeru nezaupnice ne bo umaknil. Znova je poudaril, da Slovenija pod taktirko aktualne vlade ne gre v pravo smer, ko govorimo o temeljnih ustavnih načelih. »Zlasti s tem mislim spoštovanje delitve oblasti, svobode medijev, spoštovanje človekovih pravic, vladavino prava in ostalih načel, ki Slovenijo opredeljujejo kot ustavno demokracijo.«

»Bojim se, da aktualna vlada, zlasti pa njen predsednik, vlaga velike napore v to, da bi rahljal nadzorne institucije in s tem v bistvu vzpostavil tako imenovano drugo republiko, kar je tudi glavni cilj programa stranke SDS. To se pravi, da bi šli po poti avtoritarne demokracije, v kateri ima največjo vlogo veliki vodja, in sicer s pomočjo stranke, ki mu brezkompromisno sledi in zaupa svojemu vodji,« je bil slikovit prva Desusa, ki je opozoril na to, da vlada v javnosti veliko nezadovoljstvo, pri čemer izstopa občutek strahu. Znova je bil v povezavi s tem kritičen do načina vladnega spopadanja z epidemijo, pri čemer je Erjavec povedal, da trenutna vlada nima učinkovitih rešitev in da gredo tiste, ki jih sprejema, predvsem v smeri omejevanja svoboščin in človekovih pravic. Pri tem je izpostavil policijsko uro, omejitve gibanja med občinami in dolgotrajno zaprtje šol.

Glede na poslovniške roke bi o predlogu nezaupnice vladi Janeza Janše poslanci lahko razpravljali in odločali že v petek, najpozneje pa prihodnjo sredo. Najverjetnejši dan naj bi bil sicer ponedeljek. DZ namreč po poslovniku DZ o nezaupnici vladi oziroma o kandidatu za novega predsednika vlade odloča najprej 48 ur in najpozneje sedem dni po vložitvi predloga. Opozicijske stranke, združene v Koalicijo ustavnega loka (KUL), so konstruktivno nezaupnico ponovno vložile po manj kot enem mesecu od prve. 15. januarja so jo vložile z 42 poslanskimi podpisi, a do glasovanja ni prišlo, saj je Erjavec z obrazložitvijo, da iz epidemioloških razlogov ne bi mogli vsi podpisani poslanci glasovati v DZ, soglasje h kandidaturi pozneje umaknil.

