Začnimo čez lužo, kjer je po podatkih družbe FactSet do konca tedna poslovne rezultate za zadnje četrtletje preteklega leta objavilo 59 % podjetij iz osrednjega indeksa S&P 500. Rast dobičkov je trenutno bistveno boljša od pričakovanj; 81 % podjetij je preseglo pričakovanja analitikov, kar je bolje od 5-letnega povprečja, ki znaša 74 %. V povprečju so dobički na delnico 15,2 % višji v primerjavi s pričakovanji. Tudi to je bistveno bolje od 5-letnega povprečja, ki znaša 6,3 %.

V poplavi objav je pozitivno izstopalo krovno podjetje Googla, družba Alphabet. Slednja je namreč že drugič zapored objavila rekordne prihodke, ki so za zadnje četrtletje preteklega leta znašali kar 56,9 milijard USD in so močno presegli pričakovanja analitikov. Največji delež v strukturi prihodkov je prispeval segment oglaševanja preko Googla, ki vključuje tudi YouTube. K skupnim prihodkom krovne družbe je prispeval kar 81 %, slednji pa so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta zrasli za 23 %. Cena delnice je na krilih odličnih rezultatov poletela za dobrih 7 % in teden zaključila več kot 15 % višje.

Med pomembnejšimi makroekonomskimi objavami v ZDA velja omeniti petkovo poročilo ameriškega ministrstva za delo. Ameriški delodajalci so v januarju ustvarili 49.000 novih zaposlitev, kar je bilo sicer nižje od pričakovanj (105.000), a precej bolje od preteklega meseca, ko se je število zaposlenih znižalo za 227.000. Stopnja brezposelnosti se je v januarju znižala z decembrskih 6,7 % na 6,3 %. Osrednji borzni indeks S&P 500 je v evrih teden zaključil močno v zelenem območju (+5,5 %). Še bolje pa se je odrezal indeks tehnoloških delnic Nasdaq, ki je na krilih rezultatov tehnoloških gigantov teden zaključil kar 6,8 % višje od izhodišča.

Dogajanje v Evropi, predvsem pri naših zahodnih sosedih, je bilo ponovno politično obarvano. Po razpadu koalicije dosedanjega premiera Conte-ja je italijanski predsednik Sergio Mattarella mandat za sestavo vlade podelil bivšemu predsedniku Evropske centralne banke, Mariu Draghiju. Izkušeni finančnik Draghi, znan tudi pod vzdevkom "super Mario", se že nekaj časa omenja kot najboljša izbira za pomoč globoko zadolženi državi, ki se je sredi zdravstvene in gospodarske ponovno znašla tudi v politični krizi. Spomnimo, po mnenju mnogih je ravno Draghi s svojimi stališči in dejanji močno prispeval k obvarovanju evropske monetarne unije v hudih nevihtnih časih evropske dolžniške krize. Širši javnosti je postal znan predvsem po odločni frazi, da bo ECB naredila "kar koli bo potrebno, da reši evro" in v odgovor na krizo je pod njegovim vodstvom centralna banka obrestne mere znižala na zgodovinsko nizko raven ter močno povečala likvidnost v finančnem sistemu.

Kapitalski trgi očitno tudi tokrat verjamejo, da bo “super Mario” kos vsem izzivom, saj je italijanska borza njegovo vrnitev pozdravila z navdušenjem. Borzni indeks FTSE MIB je ob novici močno poskočil in teden zaključil 7 % višje ter se odrezal bistveno bolje od panevropskega indeksa STOXX Europe 600, ki je teden zaključil “le” 3,5 % nad tedenskim izhodiščem.