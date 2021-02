Sedem strank se bo odzvalo, v Levici in LMŠ so vabilo zavrnili. »Spoštujem vaš poziv, a mnogo bolj bi ga jemal iskreno, če vi ne bi molčali ob vseh poskusih uničevanja pravnega reda in ustavne ureditve. Ob nobeni pomembni temi, ki zadeva bistvena vprašanja, se žal niste oglasili,« je navedel Marjan Šarec in pozval Pahorja, naj se raje temeljito pogovori z Janšo. Predsednik Levice Luka Mesec pa je v pismu Pahorju zapisal, da bi moral biti predsednik republike prvi kritik vlade, ko in če ta presega svoja demokratična pooblastila. »Vi pa že deset mesecev molčite,« je bil kritičen, piše v novi številki Nedeljskega dnevnika novinar Jan Konečnik.

Politični analitik dr. Alem Maksuti je do predsednika kritičen: »Luka Mesec in Marjan Šarec se profilirata kot liderja opozicije. To je dobro. Po mojem sta ubrala pravo pot s tem, ko sta odklonila licemerski poziv predsednika države. Borut Pahor je preprosto predolgo v politiki, da bi bil tako naiven in ne bi videl, kam pelje politika Janeza Janše. Mesec in Šarec sta politika, ki nenehno opozarjata, da je teza o iskanju kompromisa s ciljem doseganja politične stabilnosti zgrešena. To, kar potrebujemo, so jasna stališča in delitve, ki bodo pokazali, v čem se politiki in njihova politika razlikujejo. Ljudje bodo na koncu odločili, komu bodo zaupali.«

Filozof in družbeni kritik dr. Boris Vezjak pasivnost in navidezno apolitičnost Pahorja razume kot krinko za koketiranje z desnim polom volivcev. »Da delo Janševe vlade hvali kot dobro in se vzdrži sleherne kritike, moramo razumeti v luči njegove posebne naklonjenosti do šefa SDS ali pa kot del populistične taktike, skrite za formulo 'predsednika vseh'. Pri obeh možnostih se Pahor pokaže kot skrajno nenačelna osebnost. Da je asistirati vladi pri demontaži države skrajno zavržno dejanje, ni treba posebej pojasnjevati, njegovo skrivaštvo za nekakšno 'spravo, soglasjem in dialogom' pa zahteva napor demaskiranja, ki ga večji del javnosti ne zmore. Predsednik republike tukaj vedno znova igra arbitra, ki daje prav resnicoljubnežu in lažnivcu, žrtvi in storilcu, partizanstvu in domobranstvu, avtokratu in demokratu. Z vidika političnih in moralnih načel nevzdržno ravnanje, ki sicer prispeva k maksimizaciji volilne podpore ljudi z različnimi političnimi in ideološkimi prepričanji, za demokracijo in državo pa je takšna Pahorjeva drža dramatično škodljiva,« meni Vezjak, Maksuti pa: »Borut Pahor je od nekdaj fasciniran nad Janševim političnim stilom. Sam tega nikoli ni imel. V ozadju je patološka platforma samovšečnosti in večvrednosti, ki jo čutita oba. Zato tudi dobro funkcionirata na relaciji predsednik republike in predsednik vlade. Pahor tudi razume, da bi mu politična podpora Janši in SDS, ki ima trdno volilno bazo, lahko še prišla prav.«

