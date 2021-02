Konec igre

GameStop je za dober teden zavzel prve strani finančnih medijev. Z njim so se ukvarjali skoraj vsi, ki kreirajo finančni svet. Dejstvo je, da se podobne zgodbe na delniških trgih sicer dogajajo dnevno. Razlika je bila tokrat v razsežnosti, tržna kapitalizacija podjetja GameStop je bila na vrhu okoli 25 milijard evrov. Podjetje ima izdanih slabih 70 milijonov delnic, na dnevni ravni pa se je na borzi obrnilo skoraj 200 milijonov delnic. Rekorden promet je znašal prek 30 milijard dolarjev. Šlo je za usklajeno akcijo med velikimi igralci, ki so se jim pridružili še manjši vlagatelji, ki so v zadnjem letu ob pomanjkanju športnih stav in možnosti brezplačnega trgovanja prišli na delniške trge. Na napačni strani pa so se znašli skladi, ki so stavili, da bo delnica še naprej padala. Taka stava, ki je podprta z margin računom (zahtevana varščina, ki jo mora investitor naložiti, če želi zadržati svojo pozicijo), je namreč zelo tvegana, saj je izguba praktično neomejena. Tisti, ki so se znašli na napačni strani, so morali dodati dodatna sredstva ali pa pozicijo pokriti. Večina jih je pozicije zaprla, saj toliko sredstev niti niso imeli. Po navadi tak dogodek traja okoli enega tedna, kar se je zgodilo tudi tokrat. Ko so tisti, ki so bili primorani, pozicije zaprli, se je cena spustila nazaj na nivoje, kjer je cena bila pred dobrim tednom dni. Podjetje namreč ni objavilo kakšnih večjih sprememb v poslovanju ter razlogov, zakaj bi bili kar naenkrat vredni 20-krat več kot pred desetimi dnevi. Ta dogodek je vplival tudi na delniške trge, nekateri so bili namreč primorani prodajati druge pozicije, da so pokrili izgube na GME. Vendar so se stvari hitro popravile in delniški trgi so ponovno dosegli rekordne nivoje. Izgubili pa so tudi vsi, ki so delnice GME kupovali po precej višjih cenah. Vidimo, da so na trgu trenutne anomalije precej večjih proporcev kot nekaj pred leti. Razlog za to je tudi poceni denar, ki ga centralne banke na dnevnem nivoju še vedno zagotavljajo. Posledično je špekulativnega denarja vedno več in to je lahko znamenje, ki nakazuje na to, da lahko na delniških trgih pričakujemo kakšno večjo korekcijo. Vseeno pa sprememb pri zagotavljanju likvidnosti pri centralnih bankah ne gre pričakovati, prav tako se nadaljujeta cepljenje in posledično tudi odpiranje gospodarstev. V trenutnih razmerah tako v kratkem kakšnega večjega negativnega šoka ne gre pričakovati. Vseeno pa je treba biti pripravljen, ko se bo zgodil, da ga izkoristimo sebi v prid. Predvsem pa je treba biti previden pri teh vročih zgodbah, da se ne opečemo, kajti izgube so lahko res velike.