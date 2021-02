Kršitve pravil zbiranja: Nesojeni žabji kraki in postržjača za ministra Počivalška

Območni obrtni zbornici Ormož in Ljutomer sta v petek gostili ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška na več lokacijah, a najbolj izstopa dogodek v reprezentativnem gostišču Taverna sredi Ljutomersko-Ormoških goric. Po naših informacijah se je tam bogato jedlo in pilo, Počivalšek in najemnik lokala pa trdita, da so pili zgolj vodo.