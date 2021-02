Resda na vprašanje, zakaj prav Maldivi, vsakdo, ki je že izkusil pravljični svet turkiznega morja in bogatih morskih globin, odgovori drugače, skorajda vsem popotnikom pa je skupno, da bi se tja zagotovo še radi vrnili. In zagotovo bi imeli kaj novega za videti ali doživeti, ne nazadnje že zato, ker so otoki razporejeni v 26 koralnih atolov – okoli 90 otokov je namenjenih turistom, z domačini pa je poseljenih še okoli 200 otokov.

V živo še lepše kot na fotografijah

»Po pravici povedano so bili Maldivi izpolnitev življenjske želje moje sestre. O njih je sanjarila praktično že od srednje šole. Pa sva lani le zbrali pogum (in seveda denar) in jo sami mahnili uživat tja v Indijski ocean. In ja, Maldivi so definitivno izpolnili in presegli vsa najina pričakovanja,« pripoveduje Mojca Zadnikar, ki se je v družbi sestre tam mudila konec lanskega leta.

Če bi morala izpostaviti, kaj ju je najbolj navdušilo, bi bile to tri stvari, pravi in doda, da je njihov vrstni red vseeno blazno težko določiti: »Izjemno velik vtis so name naredile živali. Kako noro pisan in barvit je podvodni svet na Maldivih! Res ga težko opišem z besedami… Potem pridejo na vrsto ljudje – zdi se, da so prijazni in nasmejani prav vsi, od jutra do večera. Tu sta še morje in plaža oziroma turkizna, kristalno čista voda in bel pesek…«

Znano je, da so Maldivi eden najprestižnejših in dragih ciljev na svetu. Tam resnično nič ni poceni, razloži sogovornica: »Prav vse, od spominkov, izletov in gostinske ponudbe, kar ni v okviru paketa 'vse vključeno', je resnično noro drago! Prav tako je zanimivo, da prebivalcem Maldivov ni pomembno, ali si v resnici 'bogat zahodnjak' ali 'reven vzhodnjak', zanje so vsi turisti bogataši oziroma imajo polne denarnice,« pojasni Zadnikarjeva.