Wohlgenannt je v petek postal tretji skakalec, ki je dobil dve tekmi celinskega pokala v enem dnevu. Eden izmed trojice je tudi Mitja Mežnar. Avstrijec je jutranjo tekmo dobil s prednostjo 20,1 točke, skočil je 141,5 in 145 metrov, zbral je 274,6 točke.

Drugi je bil Prevc s 136 in 143,5 metri ter 254,5 točkami, tretji pa včeraj dvakrat drugi, Avstrijec Markus Schiffner s 142 in 140 metri ter 251,5 točkami. Anže Semenič je bil deveti, točke za seštevek celinskega pokala sta pobrala še Rok Justin na 25. in Jernej Damjan na 26. mestu. V Willingenu bo danes na sporedu še ena tekma.