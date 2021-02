Kralji so z osmimi točkami ostali pri dnu lestvice NHL na 29. mestu, za njimi so le igralci Detroita (6) in Ottawe (5). Vegas je po prvi tekmi po 25. januarju zaradi prisilnega premora in okužb z novim koronavirusom v ekipi na 11. mestu (13).

* Izidi: Philadelphia Flyers - Boston Bruins 1:2 Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 3:1 Florida Panthers - Nashville Predators 2:1 Vegas Golden Knights - Los Angeles Kings 5:2 (Anže Kopitar podaja v 19:19 min. za Los Angeles) Anaheim Ducks - San Jose Sharks 4:5 (kazenski streli)