Kristaps Porzingis je k zmagi dodal 24 točk in 11 skokov, vključno z odločilnim odbitkom po Dončićevem zgrešenem metu 32 sekund pred koncem.

Zmaga je pomenila veliko olajšanje za Dallas. »Ni bilo popolno,« je po tekmi dejal Dončić: »Ampak osvojili smo zmago, to je vse, kar pri meni šteje. Tako smo bili veseli po zmagi. Za nami je bilo res težko obdobje.«

Nov poraz, že 14. to sezono (ob sedmih zmagah) pa so zabeležili lanski finalisti lige NBA, košarkarji Miami Heat, ki so doma gostili Washington Wizards. Slednji so na krilih Bradleyja Beala in njegovih 32 točk po zaostanku za 13 ob polčasu zrežirali preobrat in se veselili zmage s 103:100.

Slovenski zvezdnik vročice Dragić je odigral 28 minut, v tem času pa v statistiko vpisal deset točk, dva skoka, štiri podaje in ukradeno žogo.

Ekipi se bosta med seboj spet pomerili v noči na soboto.