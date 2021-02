»Podprimo Daro iz Jasenovca, ustaši so jo začeli sabotirati na IMDb,« se glasi eden od mnogih pozivov Srbov na družbenih omrežjih, kjer se je zaradi srbskega filma Dara iz Jasenovca med Srbi in Hrvati vnela prava vojna. Vojna za čim boljšo oziroma čim slabšo oceno filma Dara iz Jasenovca na IMDb. Srbi so mu dajali desetice, Hrvati enice, nato pa je film počil upravljalcem spletne filmske baze IMDb in so ocenjevanje onemogočili, povprečno oceno pa izbrisali.

Če boste Daro iz Jasenovca na IMDb iskali danes, ocene tako sploh ne boste videli, je pa res, da skoraj nihče ni videl niti filma. Uradnega srbskega kandidata za tujejezičnega oskarja namreč še ni bilo v kinih, saj je uradna filmska premiera v ZDA napovedana šele za 5. februar, ogledno kopijo pa je dobilo le nekaj filmskih kritikov. Prav ocena enega od njih pa je vzrok, da se je vojna zaradi drame o srbski deklici Dari, ki med drugo svetovno vojno pristane v hrvaškem taborišču Jasenovac, sploh začela.

Kritik priznane filmske revije Variety Jay Weissberg do filma ni bil prizanesljiv, saj ga je označil za nacionalistično propagando, ki ne more skriti antihrvaškega in antikatoliškega naboja, in za orožje v današnjih sporih med Srbi in Hrvati. Obenem mu je zameril, da na račun vizualizacije sadizma zanemarja opozarjanje na nevarnosti, ki jih prinaša nacionalizem. Weissberg je v kritiki sklenil, da je Dara iz Jasenovca eden od tistih filmov o holokavstu, ki obstajajo le zato, ker se holokavst dobro prodaja, obenem pa je obžaloval, da so Srbi zamudili priložnost, da o Jasenovcu, kjer je umrlo okoli 80.000 taboriščnikov, med katerimi je bilo največ Srbov pa tudi veliko Romov in Judov, posnamejo tehten film.