Že ob izpraznitvi prostorov nekdanje tovarne koles Rog je poslanka Levice Nataša Sukič, ki je 19. januarja prišla pred Rog, napovedala sklic nujne seje komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti o prekoračitvi policijskih pooblastil pri izselitvi pripadnikov avtonomne skupnosti Rog. Seja je v državnem zboru potekala včeraj.

Sukičeva: Šlo je za socialno čiščenje

Sukičeva je dogodke, ki so se 19. januarja odvijali pred Rogom, označila za »skrb vzbujajoče«, podvomila pa je tudi o navedbah občine, da so bili prostori Roga pred prihodom gradbincev prazni. »Lahko rečemo, da je šlo za socialno čiščenje, saj so bili uporabniki izseljeni sredi epidemije, sredi zime in brez opozorila,« je poudarila Sukičeva, medtem ko je varuh človekovih pravic Peter Svetina pojasnil, da bodo svojo oceno podali, ko bodo prejeli vse uradne odgovore. Nekatere namreč še čakajo.

Seje se je udeležil tudi notranji minister Aleš Hojs, ki je delo policije podprl ter označil za profesionalno. »Policija zagotavlja javni red in mir in očitno je bilo, da bo zagotavljanje tega potrebno. Preprečila je nasilna dejanja tistih, ki so želeli nasilno vstopiti v prostore: metali so steklenice, pirotehnična sredstva, predrli so pnevmatike na policijskih vozilih,« je dejal minister, ki se sicer strinja s pripravo poročila o takratnem dogajanju na Trubarjevi cesti.