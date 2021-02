Edini zadetek na tekmi za kralje je prispeval Artur Kalijev, 19-letnik iz Taškenta v Uzbekistanu z ameriškim državljanstvom, ki je zadel v svojem debiju v ligi NHL. Kralji so Kalijeva izbrali kot drugi izbor na naboru pred dvema letoma.

Postal je 21. igralec kraljev, ki je zadel v prvencu v elitnem prvenstvu. Kalijev je drugi najmlajši najstnik (19 let, 221 dni), ki je debitiral z zadetkom. Prvo mesto še vedno drži slovenski hokejski as Anže Kopitar (19 let, 43 dni), ki je debitiral z zadetkom 6. oktobra 2006.

Racmani so bili veliko podjetnejši od kraljev, kar kaže statistika strelov na gol. Vratar Anaheima John Gibson je zbral polovico manj obramb (20) kot njegov tekmec na nasprotni strani.

Nicolas Deslauriers je za Anaheim prispeval gol in podajo. Danton Heinen pa je že v 11. minuti priigral Aneheimu vodstvo z 1:0. David Backes je za 2:0 zadel v 21. minuti. Anaheim je prekinil niz treh porazov v gosteh pri kraljih v dvorani Staples Center.