Oblastniki nimajo pojma, kaj bi

Ta epidemija nikdar ni bila naravna katastrofa. Razrastla pa se je v politično katastrofo. Bolje, razkrila je, v kakšni politični katastrofi živimo. To velja tako za širni, zlasti zahodni svet kot za Slovenijo. Pokazali so se grozljiva nesposobnost vladajočih elit, njihova brezbrižnost do podložnega prebivalstva in nihilističen odnos do človeškega življenja ter njihova nedotakljivost. Vse to sloni na politični razlastitvi ljudstva in obenem proizvaja razmere, v katerih ljudje vse bolj izgubljajo nadzor nad lastnim življenjem.