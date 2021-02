Težko bi sicer napisali, da bo Ilka Štuhec glavni up slovenske alpske smučarske reprezentance na bližajočem se svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju. Si pa Mariborčanka pred začetkom nedvomno zasluži največ pozornosti, saj bo v mondenem italijanskem središču branila naslov dvakratne svetovne smukaške prvakinje, ki ga je osvojila pred štirimi leti v St. Moritzu in predlani v Areju. Štajerki v zadnjih tednih sicer ne gre po načrtih, saj si je v Crans Montani zvila gleženj, zato je izpustila tekme svetovnega pokala v Garmisch-Partenkirchnu. Bolečine v gležnju so še vedno skrivnostne, zato natančno ne ve, kje se bo z ekipo pripravljala na vrhunec sezone in v katerih disciplinah bo nastopila. V načrtu ima, da se odpravi v San Pellegrino, kjer je v preteklosti že večkrat trenirala, ter v ponedeljek nastopi v prvi končni disciplini – alpski kombinaciji.

Svetovna smukaška prvakinja poudarja, da na največjih tekmovanjih blišč preteklosti ne šteje. »Tekma je le ena, vsi startamo z ničle,« pravi Ilka Štuhec. »Poškodba gležnja mi ni vzela visokih želja. Največji problem ta čas je, da ne vem, kako močne so dejansko bolečine. V zadnjih dneh sem naredila cikel kondicijskih treningov, sedaj pa se moram izkazati še na snegu,« se zaveda 30-letna športnica. »Če bi si sama izbirala prizorišče, kje bi najraje branila dvakratni naslov? Cortina bi bila kar prva izbira, najmanj pa druga za Val d'Iserom,« odgovarja alpska smučarka, ki je boljše rezultate dosegala na prvih dveh prizoriščih te sezone, ko je bila na smukih v Val d'Iseru četrta in sedma, v St. Antonu pa šesta.

Ilka Štuhec priznava, da je v zadnjem času v mislih nekajkrat presmučala progo pod Tofano, na kateri je v preteklosti dosegla številne uspehe. Predvsem v letih 2017 in 2019, ko se je kar na štirih tekmah v hitrih disciplinah uvrstila na zmagovalne stopničke (po enkrat je zmagala in bila druga, dvakrat pa tretja). V minuli sezoni so tekme na progi Olympia delle Tofane odpadle, saj je koronakriza preprečila izvedbo finala svetovnega pokala. »Moja največja prednost je, da se lahko spustim na progo neobremenjena. Tako sebi kot nobenemu drugemu nimam česa dokazati. Z rezultati preteklosti se ne obremenjujem, ne primerjam se z najboljšimi alpskimi smučarkami vseh časov, a sem na uspehe ponosna,« optimistično zaključuje zmagovalka devetih tekem svetovnega pokala, ki je nazadnje stala na zmagovalnih stopničkah predlani, kje drugje kot v Cortini d'Ampezzo.