Cedevita Olimpija je vroča. Košarkarji trenerja Jurice Golemca so v soboto v 17. krogu lige ABA dosegli novo, že peto zaporedno zmago in hkrati peto zaporedno v jadranskem tekmovanju. V Stožicah je padel Partizan, znova pa je bil prvo ime zmajev kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel 28 točk. Krka je proti Ciboni prikazala še eno v nizu slabih predstav in vknjižila peti zaporedni poraz.

Golemac začutil moštvenega duha

Čeprav Partizan v ligi ABA že dolgo ni deloval tako bledo kot letos, ima trener Saša Filipovski še vedno na voljo kakovostne posameznike, ki so v evropskem pokalu v boju za mesto v četrtfinalu. Ljubljančani so v obračun krenili samozavestno in na krilih dobre forme, hitro pa pokazali, da jih proti Beograjčanom zanima zgolj zmaga. A gostje se brez boja niso nameravali predati, in ko so sredi tretje četrtine prvič, in kot se je izkazalo zadnjič na tekmo, povedli, se je za hipec zazdelo, da bi se lahko za Olimpijo sobotni večer razpletel neuspešno. A kapetan Jaka Blažič in soigralci so odgovorili silovito, prestavili v višjo prestavo in do konca tekme naredili delni izid 30:15 ter tako dosegli še dvanajsto zmago v ligi ABA.

»Za tokratno zmago smo morali garati, naša kolena so bila krvava. Znova smo bili odlični v skoku, kar smo že pred tekmo rekli, da bo ključnega pomena. Predvsem pa je za uspeh zaslužna moštvena igra. Med tekmo sem prav začutili moštvenega duha, saj so tudi tisti, ki jim met ni stekel, 'grizli' v obrambi. Nihče ni niti za trenutek sklonil glave. Smo v dobrem obdobju, a z nogami trdno na tleh,« je bil zadovoljen Jurica Golemac, ki je dobil trenersko bitko s Sašo Filipovskim. »Saša zelo cenim. Pet let sem sodeloval z njim pri Olimpiji. Veliko stvari, ki jih danes uporabljam, sem se naučil od njega. Gre za študioznega strokovnjaka, o njegovi kakovosti pa govorijo rezultati.«

Filipovski je po tekmi pohvalil svoj nekdanji klub in priznal, da že dolgo ni videl ekipe, ki bi bila strelsko tako močna. Ker lahko pri Ljubljančanih z izjemo Žige Dimca in Ivana Marinkovića vsi zadenejo za tri točke, so za nasprotnike sila neugodni. A tudi tu ima Olimpija še rezerve v Alenu Hodžiću in Rionu Brownu, ki sta v manjši napadalni krizi. »Oba sta izjemno pomembna za našo ekipo, saj garata v obrambi in dajeta prednost moštvu pred lastno statistiko. Prepričan pa sem, da bosta prava tudi v napadu, ko ju bomo potrebovali. Na treningih trdo delata. Vsak med sezono pade v manjšo strelsko krizo, a se tudi pobere,« je jasen Golemac.