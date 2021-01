Kot je pojasnil »družbeno blaznost« obramboslovec, premier in minister za zdravje: »Iz dobrega inženirja ali zdravnika velikokrat skozi poklicno kariero nastane tudi dober menedžer. Izjemno redko pa iz dobrega ekonomista, filozofa ali pravnika skozi poklicno kariero nastane dober inženir ali zdravnik.«

To vsekakor drži, a naj premierju pojasnimo, da je pomešal jabolka in hruške, kaj hruške, pomešal je jabolka in žeblje. Menedžer ni poklic, za katerega bi se človek izobraževal, je funkcija, ki jo lahko prevzame tako zdravnik kot ekonomist ali pravnik. Nekdo, ki je skoraj celotno odraslo življenje na eni ali drugi funkciji, bi lahko razumel to razliko.