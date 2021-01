Okolica vhoda na naslovu številka 21 je bila varovana s policijskim trakom, iz tretjega nadstropja je sem ter tja pogledal kateri od forenzikov, ki so pregledovali kraj zločina. Z oken so glave stegovali tudi šokirani sosedje. Povedali niso veliko. V blokih se ne poznajo prav dobro, nekateri so vedeli povedati le, da sta se Marina in Goran ločevala in da sta imela majhna otroka. Po naših podatkih jima je bila grozota, ki se je zgodila v njihovem stanovanju, prihranjena, saj naj ju dopoldne ne bi bilo doma.

»Policisti opravljajo ogled, poteka intenzivna kriminalistična preiskava zaradi suma kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Ker podrobnosti dogodka še niso znane, vam več informacij v tem trenutku ne moremo podati,« je pojasnil Tomaž Tomaževic s Policijske uprave Ljubljana.