Z vladno macolo nad izobraževanje

Slovenija potrebuje utemeljeno in poglobljeno razpravo o javnem (visokem) šolstvu. Ali v zadostni količini in na dovolj visoki ravni izobražuje profile z znanji in kompetencami, ki so in bodo tudi v prihodnosti iskani na trgu dela? Nesmiselno je namreč producirati kadre, ki jih v državi ne bo potreboval nihče. Sočasno bi bilo nujno odpraviti vse tiste sistemske dejavnike, ki mlade silijo v čim daljši študij in naklepno podaljševanje statusa študenta, namesto da bi jim omogočili hiter prehod v aktivno dobo.