Ko sta policista sredi avgusta lani v središču Cerknice opazila bel kombi, jima je padlo v oči, da je nenavadno obtežen. Ustavila sta ga in takoj je postalo jasno, zakaj: v prtljažnem delu vozila se je stiskalo kar 42 prebežnikov iz Indije, Nepala, Pakistana in Afganistana. Za volanom je sedel Viktor Nermin Hilić, zraven pa Robi Lajtman, člana ene od skupin, ki se za lepe denarce ukvarja s tovrstnimi tihotapskimi posli. Kako dobro se da z njimi zaslužiti, kaže prav ta prevoz. Zaslišali so dva begunca, eden bi za pot od zahodne Bosne do Italije plačal 1300 evrov, drugi 1700. »Če upoštevamo povprečje, je bil torej glede na število migrantov prevoz vreden kar 63.000 evrov,« je včeraj na sodišču opozoril tožilec Matija Benulič. Lajtman, ki je obtožbene očitke takoj priznal, je bil obsojen na štiri leta in pol zapora. Hilić pa včeraj na tri leta. Oba morata plačati tudi denarno kazen, prvi 1000 evrov, drugi pa 1500.

Droge niso opravičilo Hilić se ni zagovarjal vse do včeraj, ko je tudi priznal, a se je izgovarjal na odvisnost od drog. Kot je dejal, je imel ortopedske težave in ker tablete niso zalegle, je prišel v stik z drogami. Dve leti je bil v komuni v Italiji, potem se je zdravil tudi doma, a je nad terapevtsko obravnavo razočaran. Ali so droge res vplivale na to, da se je lotil kriminalnih poslov, je sodni senat pod vodstvom Gorazda Fabjančiča sicer vprašal tudi psihiatrično izvedenko dr. Ingrid Velikonja. »Razočaran sem nad njenim mnenjem,« je povedal obtoženi po njenem zaslišanju. Zatrdila je namreč, da je šlo za premišljeno, vnaprej načrtovano in organizirano dejanje. In da nobena od prič ni opazila znakov, da bi bil Hilić takrat v abstinenčni krizi. Tudi vedenje pred prevozom nanjo ne kaže. On je bil namreč tisti, ki je najel kombi in ker migranti niso prispeli na dogovorjeni dan, najem tudi podaljšal. »Toda ali je odvisnost morda vendarle vzrok za odločitev za kaznivo dejanje?« je izvedenko med drugim vprašal zagovornik Dino Bauk. »Ne, potem bi to lahko bilo opravičilo za vsakega odvisnika,« je odvrnila.