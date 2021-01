#intervju Radoslaw Kediza: Težave so nastale, ko se je izkazalo, kako dober posel je 5G

Zaradi ameriških ukrepov je vse več podjetij, ki so bila ustanovljena na Kitajskem, danes pa kot multinacionalke poslujejo po vsem svetu, vse bolj omejenih. Vse bolj omejena so tudi nekdaj ameriška podjetja, ki so jih v zadnjih letih prevzele kitajske korporacije, od Lenova do Motorole. S tem se poglablja razkorak med vzhodom in zahodom.