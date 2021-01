Tudi na drugi domači tekmi v drugem delu evropskega pokala so košarkarji Cedevite Olimpije trpeli, a tako kot proti Budućnosti v zaključku ohranili zbranost in prišli do tesnega uspeha proti Bourgu. Zanj je bil najbolj zaslužen kapetan Jaka Blažič, ki je dosegel 30 točk. Ljubljančani bodo prihodnji teden proti Bourgu igrali še v gosteh, z morebitno zmago pa bi si na široko odprli vrata četrtfinala.

Včerajšnji obračun se je v Stožicah začel po Olimpijinih notah. Gostitelji so namreč zlahka prebijali nasprotnikovo obrambo, tudi na drugem koncu igrišča pa pretiranih težav z branjenjem niso imeli. Hitro vodstvo Ljubljančanov za sedem točk je nakazovalo, da jih morda čaka lahek večer, a se je to skorajda v trenutku spremenilo. Nekaj zaporednih košev je Bourgu dalo krila, Olimpiji pa nekoliko zbilo samozavest. Predvsem pa so gostje zmajem vsilili svoj način igre. Divjanje po parketu dvorane v Stožicah in številni hitri meti ter slaba obramba so bili voda na mlin francoskega moštva, ki je naenkrat delovalo povsem drugače kot na začetku. To je ujezilo tudi Jurico Golemca, ki je svojim igralcem namenil nekaj krepkih besed, v minuti odmora sredi druge četrtine pa jim očitno dopovedal, naj nekoliko umirijo dogajanje. Učinek je bil nemudoma viden, Olimpija pa je predvsem po zaslugi razpoloženih Jake Blažiča, ki je do polčasa dosegel 21 točk, in Mikaela Hopkinsa, ki se je znova odlično boril pod obročema, znova prevzela kontrolo nad tekmo.

Kapetan Olimpije je drugi polčas odprl tako, kot je sklenil prvega – s trojko. S soigralci je imel v nadaljevanju nekajkrat priložnost, da uide na varnejšo razliko, a mu ni uspelo. Bourg je z nepopustljivo igro to znal izkoristiti in v zadnjo četrtino vstopil celo z minimalno prednostjo. A ko je bilo najbolj pomembno, je zmaje za roko znova prijel kapetan Blažič, ki je počel vse – skakal, asistiral in zadeval. Ter ob tem motiviral tudi soigralce, ki ob njegovem razdajanju na vse strani niso ostali ravnodušni. Sledili so njegovemu zgledu, stisnili v obrambi in v napadu naravnali merilne naprave ter kljub prizadevanju nasprotnika s skrajnimi napori izvlekli sila pomembno zmago.

»Te tekme smo se zelo bali, saj smo v norem ritmu. Videlo se je, da nimamo prave energije, v obrambi pa ne prave agresivnosti, ki nas je krasila na zadnjih treh tekmah. Smo pa vseeno vodili večji del tekme. Čestitke igralcem, saj so na koncu ohranili hladne glave in zadevali proste mete, kar je pomemben pokazatelj karakterja moštva. Naše ambicije so visoke, a še vedno gledamo samo naslednjo tekmo in nič dlje,« je povedal trener Olimpije Jurica Golemac. Junak zmage Jaka Blažič je dodal: »Uživam na parketu in to se v letošnji sezoni vidi v moji igri. Bourgu smo dovolili preveč točk, česar se zavedamo in bomo to skušali popraviti. Nam gre pa zato toliko bolje v napadu, kar nas veseli.«

Preostali izid 3. kroga v skupini G: Virtus – Budućnost 87:65.