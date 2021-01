Tožilstvo ovrglo kazensko ovadbo Prešička

Nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček, ki je ta resor vodil kot član Socialnih demokratov v vladi Marjana Šarca, je včeraj javno objavil odločitev tožilstva, ki je zavrglo kazensko ovadbo zaradi suma zlorabe uradnega položaja, prav tako pa je zavrglo očitke o šikaniranju na delovnem mestu. »Odločitev tožilke je potrdila moje prepričanje, da v času vodenja ministrstva za kulturo nisem naredil nič kaznivega,« je včeraj sporočil Prešiček. Njegovemu predčasnemu slovesu s kulturnega ministrstva je botrovalo več očitkov. S službenim vozilom ministrstva so mu morali prevažati inštrumente, najhujši očitki pa so se nanašali na mobing. Ta naj bi celo prispeval k samomoru enega izmed uslužbencev ministrstva, za katerega pa naj bi se po neuradnih podatkih v preiskavi izkazalo, da naj bi imel že dlje časa hude psihične težave. »Kot se je pokazalo, ni bilo vse tako, kot so hoteli prikazati mediji v želji po zgodbi razsežnosti grške tragedije,« je odločitev tožilstva komentiral Prešiček. Za dodatna pojasnila smo se včeraj zvečer obrnili še na ljubljansko tožilstvo, vendar do zaključka naše redakcije odgovorov nismo prejeli.