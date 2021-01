Obljubljene pošiljke skopnele med prerivanjem za cepivo

Kdaj se bo začelo množično cepljenje, ki so si ga v zdravstvu obetali od cepiva Univerze v Oxfordu in AstraZenece, je vse bolj negotovo. Po napovedih o zmanjšanju dobav so se pojavili še dvomi o učinkovitosti omenjenega cepiva pri starejših, ki pa jih v AstraZeneci zavračajo.