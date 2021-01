Omejitveni ukrepi zaradi epidemije imajo svojevrsten vpliv na vsakega posameznika. Tonija Mežana z Bleda so lani spomladi spodbudili, da je začel pisati avtobiografijo. Pripravljen je bil že na njeno izdajo, ki jo je načrtoval lansko jesen, za svoj 45. rojstni dan, a so ga ponovno presenetili omejitveni ukrepi. Spomini in anekdote zdaj čakajo v pripravljenosti, da bodo luč sveta ugledali to pomlad. Avtor si namreč želi, da bi ta dogodek doživel v družbi ljudi, in upa, da se mu bo želja uresničila. Da bo knjiga zanimivo branje, zagotavljajo že številni njegovi poklici oziroma vloge, v katerih se pojavlja in po katerih slovi v lokalnem in širšem okolju. Nekateri ga poznajo kot čarodeja Tonija, drugi kot blejskega fijakarja, ki s kočijo prevaža turiste okoli jezera, tretji kot lokalnega politika.

Zdaj najpogosteje v vlogi čarodeja Največ dela je imel Mežan v zadnjih tednih in mesecih v vlogi čarodeja. »Snemal sem decembrske prireditve za različne naročnike, kot so občine, vrtci, kjer sem prejšnja leta kot čarodej nastopal v živo skupaj z dobrimi možmi. V teh razmerah nam ni preostalo drugega, kot da posnamemo za vsakega naročnika posebej unikatno predstavo, ki jo je ta potem posredoval staršem, ti pa so jo predvajali otrokom. Zelo pogrešam stik z gledalci. Pred kamero ni enako. Na odzive gledalcev tudi sam reagiram, prilagajam svojo predstavo. Pri snemanjih si gledalca na drugi strani lahko zgolj predstavljam. Kljub vsemu skušam v posnetek vnesti nekaj interaktivnosti, najmlajše izzovem, da z mano pomahajo, pomigajo s prstki, izgovarjajo čarobne besede,« opisuje. A če je kot čarodej zelo zaposlen, mu je bilo lani poleti kot blejskemu fijakarju kar malo dolgčas. »Do 15. julija je bila popolna tema,« slikovito opisuje razmere. »Drugo polovico julija in v avgustu smo glede na razmere delovali kar dobro, potem pa so omejitve spet vse ustavile. Zagotovo je za blejske fijakarje to daleč najslabša sezona, kar jo pomnijo,« pravi.