Imam kar urejene zadeve v svoji soseski, na žalost je bil to novi študent. In ja, gre tudi za slaščičarno.

Raje kot hodi v slaščičarno, raper pije poceni kavice.

Poskušam ga narediti, kar je te čase težje, ker ni nastopov.

Slabih pet let sem ustvarjal ploščo. Veliko sem pilil besedila. Vsakič, ko sem se dal za papir in vzel v roko svinčnik, sem si poskušal predstavljati, kako bi to zvenelo na odru. Imel sem idejo narediti rap predstavo s kostumi, zato sem pisal komade na tak način, da so med seboj povezani, rdeča nit pa je teater, kot metafora.

Morda se tako zdi, v resnici so pisana počasi. Rad imam, da se mi čim več zlogov rima in da nobene besede ne pustim same na papirju. Vedno ji poiščem družico.

To mi je reklo že več ljudi in nekaj je na tem.

Bolj jaz kuham, sicer pa v resnici ves čas govorim bolj ritmično in tudi mami kdaj kaj zarapam. Zanimajo me ritem v besedi, iskanje povezanih zlogov in prepletenost vsega.

Oblikoval sem svojo zgodbo, sem tudi nekoliko mlajši. Do neke mere vidim navezavo na zgodbice, ki so značilne za Klemna, po katerem smo se seveda vsi zgledovali, ker je bil tudi spodbuda, da smo začeli, tako da povezava zagotovo je, sem pa šel potem po svoje.

Lahko bi se tako reklo, čeprav sem s to vrstico hotel povedati, da to res delam s srcem in da se ne matram, ko rapam. Nemalokrat posnamem komad v enem poskusu, ker sem toliko utečen, da se mi ni več treba dokazovati starejšim, ker so me že sprejeli.

Nekaj sto ljudi je vseh, vendar pa je težko govoriti o sceni, ker je preveč egoizma in vsak dela zase, imamo pa močne individualce. A s svojo ploščo želim doseči tudi ljudi zunaj te tako imenovane rap scene, običajnim poslušalcem.

Teh zadev najraje ne bi komentiral, čeprav to, da Rog ni nikakršna umetnost, definitivno ne drži.

Ne vem, kdo to pravi? Nisem se še srečal s tem, da bi moral komu dokazovati, da to ni umetnost, ker se mi zdi samoumevno, da je.

Mislim, da se dogaja. Kar sta nedavno naredila Jadranka Juras in Nikolovski, je podobno. To so vse komadi, ki so nastali v teh nehvaležnih razmerah. Umetnost je ogledalo družbe in sam podpiram politični rap. Meni je izolacija sicer prinesla tudi dobre stvari. Umiril sem se, nisem več toliko po kafičih in ni več motenj. Bolj sem osredotočen. Včasih sem letel ven kot kaka kura, da sem se dobil s kom na pivu, in sem tam odmislil svoje frustracije, zdaj pa tega ni. In je več fokusa. Ploščo sem izdal v najtežjih razmerah in nisem pričakoval, da bo prodaja tekla, kot teče, teče pa dobro.

V enem mesecu dvesto plošč. To je dobro. Sploh ker prodajam zgoščenke, ki jih marsikdo nima več kam vtakniti, vseeno pa jih ljudje kupijo zaradi podpore nekemu lokalnemu umetniku.

Da, to se da pričakovati, vendar pa z negativno konotacijo. Spremljam mladino. Nedavno sem si naredil profil na tiktoku, ki ga uporabljam zgolj za objavljanje rapanja v prostem slogu. Vsakodnevno. Ko me prime, se posnamem in objavim. Vidim, da je večina uporabnikov starih med dvanajst in osemnajst let, vedejo pa se brez slehernega spoštovanja do starejših. Nimajo občutka ne za obnašanje ne za splošni bonton. To so mulci, ki jih starši, ki se pač fokusirajo na to, da bodo prinesli kruh na mizo in se ne morejo ukvarjati z njimi, puščajo same oziroma jim dajo telefon. So brez bontona. Sam bi dobil od fotra zaušnico, če bi se tako vedel. Ta mali ne berejo in skrbi me, kaj bo s to luknjo, ki se res zna zgoditi.