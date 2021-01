Nazaj v šolo: »Vsi smo jo pogrešali, učenci, starši in učitelji«

Po skoraj treh mesecih šolanja na daljavo in kljub odkritemu angleškemu sevu novega koronavirusa so se danes v devetih regijah učenci le vrnili v šole, za zdaj le učenci prvega triletja. Vrata so odprli tudi vrtci, ki so znova začeli sprejemati vse otroke. Starejši učenci in dijaki, na Goriškem, v posavski in jugovzhodni regiji pa tudi najmlajši šolarji, še naprej ostajajo doma.