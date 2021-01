Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je lansko leto zaključil s primanjkljajem v višini 87 milijonov evrov, kar je za 33,7 milijona evrov manj od načrtovanega. Generalni direktor Marjan Sušelj ocenjuje, da je zavod kljub zahtevnim pogojem poslovanja dokaj uspešno zaključil leto 2020. ZZZS je namreč poravnaval vse obveznosti do izvajalcev zdravstvenih storitev, za uresničevanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in za obvladovanje epidemije covida-19.

»ZZZS se je tekom leta hitro prilagajal in ukrepal, vlada in državni zbor pa sta, tudi na pobudo zavoda, sprejela vrsto interventnih zakonov, na podlagi katerih se je del stroškov povezanih z obvladovanjem covid-19 financiral iz državnega proračuna, kar je imelo na poslovanje zdravstvene blagajne in na zdravstvo kot celoto ugoden vpliv,« je pojasnil Sušelj, in dodal, da smo po preliminarnih podatkih (končni rezultati poslovanja ZZZS bodo sicer znani okoli 10. februarja) lani za zdravstvo v primerjavi z letom 2019 plačali 30,9 milijona evrov manj.

Izdatki zavoda so porasli za skoraj 10 odstotkov

Celotni prihodki ZZZS so v lanskem letu znašali 3,25 milijarde evrov, kar je za 152 milijonov evrov oziroma 4,9 odstotka več kot leta 2019. Predvsem zaradi prihodkov od prispevkov (ti so porasli za 132,4 milijona evrov) so bili skupni prihodki zavoda za 33,2 milijona evrov višji tudi od načrtovanih.

Odhodki ZZZS so znašali 3,34 milijarde evrov in so bili v primerjavi z letom prej višji za 289,7 milijona evrov oziroma 9,5 odstotka. Najbolj so porasli odhodki za nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela, in sicer za 16,4 odstotka; sledijo odhodki za cepiva, (ti so se zvišali za 16,3 odstotka), odhodki za zdravila (za 15,3 odstotka), odhodki za medicinske pripomočke (za 9,5 odstotka) in odhodki za zdravstvene storitve (za 8,6 odstotka).

V strukturi celotnih odhodkov ZZZS največji delež predstavljajo odhodki za zdravstvene storitve, ki so lani dosegli 2,3 milijardi evrov oziroma skoraj 69 odstotkov vseh odhodkov. Odhodki za zdravila, medicinske pripomočke in cepiva so znašali 479,8 milijona evrov in predstavljajo 14,4-odstotni delež vseh odhodkov.