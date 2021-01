Poškodovana freska je namreč kulturni spomenik, so v današnjem sporočilu za javnost navedli na Policijski upravi Ljubljana.

O vseh ugotovljenih dejstvih bo policija obveščala pristojno državno tožilstvo.

Za kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena, kazenski zakonik predvideva kazen do petih let zapora, če je poškodovana ali uničena stvar kulturni spomenik, pa celo do osmih let zapora.