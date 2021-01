Dončić je bil spet prvi strelec večera in je za 31. trojni dvojček v ligi NBA in šestega to sezono v 39 minutah na parketu zbral 35 točk, 11 skokov in 16 podaj. A je imel očitno premalo pomoči pri soigralcih, tako da je Dallas zabeležil nov poraz, že devetega to sezono.

Dragić pa je z Miami Heat gostoval v New Yorku pri Brooklyn Nets, ki so se na krilih dobre igre v zadnji četrtini veselili zmage z 98:85. James Harden in Kevin Durant sta vsak dosegla po 20 točk, Kyrie Irving pa je k zmagi dodal 16 točk.

Za Miami je Bam Adebayo dosegel 26 točk, deset skokov in pet podaj.

Dragić je tekmo za oslabljeno vročico, kjer so manjkali zvezdniki Jimmy Butler, Avery Bradley (proticovidni protokoli), Tyler Herro, Meyers Leonard in Maurice Harkless (poškodbe), spet začel v prvi peterki in dosegel 21 točk, šest skokov in pet podaj.