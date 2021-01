»Ob pogledu na leto 2020 smo z uspehom slovenskih in tujih startupov zelo zadovoljni. Za leto 2021 smo s podjetji in korporacijami za startupe pripravili posebne izzive, ki nagovarjajo aktualno poslovno problematiko in oblikujejo našo prihodnost. Opažamo, da se največ izzivov pojavlja na področjih nakupovanja s pomočjo sodobnih tehnologij tako v spletnih kot tudi fizičnih trgovinah, spreminja se prihodnost spletnega bančništva ter mikrologistike,« pravi Grega Potokar, soustanovitelj in direktor ABC pospeševalnika.

Slovenski startupi prepričali domače in tuje investitorje Kar nekaj zagonskih podjetij je v okviru pospeševalnika lani poskrbelo za odlične novice. Največji uspeh je zagotovo prevzem tehnologije zagonskega podjetja App Ray, ki je startup iz druge generacije ABC pospeševalnika v letu 2015. Njegovo tehnologijo je kupilo mednarodno podjetje Guardsquare, vodilno na področju varnosti mobilnih aplikacij, ukvarja se z večplastnimi naprednimi rešitvami za zaščito mobilnih aplikacij. Za odličen rezultat v minulem letu so poskrbela še druga podjetja. Soplaya je s pomočjo ABC pospeševalnika pridobila kar 3,5 milijona evrov investicije. Slovenski Chess Universe, inovativna igra šaha, je od družbe BTC in mednarodnih investitorjev tveganega kapitala pridobil 600.000 evrov investicij. Slovenska startupa – otroški stolček Froc in sistem za varno sidranje plovil Vision Anchor – sta pridobila po 100.000 evrov investicije. Portal 3minuteJob za hitro iskanje nove zaposlitve je pridobil 50.000 evrov za širitev na nove trge, medtem ko je tuji investitor vložil 500.000 evrov v slovensko podjetje s področja optimizacije procesov dela z namenom razvoja posla in produkta. Kljub oviram, ki so nastale s pandemijo, so se uspehov razveselili še drugi slovenski startupi, med njimi Cafelier, ki se ukvarja z inovativnim čiščenjem kavnih aparatov, ki je prejel zlato priznanje Gospodarske zbornice Slovenije, ter startupa Flexkeeping in Beeping. Slednja uspešno kljubujeta vsem novim izzivom zadnjega leta ter na slovenskem in tujih trgih še naprej širita svoje storitve in povečujeta bazo uporabnikov.

Pospešili več kot 25 starupov »Na dosežke smo ponosni tudi v ABC pospeševalniku. Lani smo pomagali pri pospešitvi 25 startupov, organizirali več kot tristo poslovnih sestankov, saj smo se izjemno hitro in uspešno prilagodili novim razmeram dela na daljavo. Pri tem je celotna ekipa pomagala startupom in partnerjem pri vpeljavi novih pristopov dela od doma. Potrditev, da delamo dobro, smo prejeli pri spletni platformi za povezovanje startupov Vestbee. Na platformi, ki velja za eno najmočnejših spletnih platform v svetu startupov, so nas prepoznali in razglasili za pospeševalnik meseca,« dodaja Grega Potokar. Svet startupov se hitro spreminja, zato ABC pospeševalnik v letu 2021 svoj način dela prilagaja trenutnim razmeram. Poleg osredotočenosti na pridobivanje investicij, širjenje posla in odpiranje pilotnih projektov omogoča startupom partnersko sodelovanje z velikimi podjetji. Razpisani so poslovni izzivi na novih področjih, kjer bodo startupi s korporacijami skupaj oblikovali rešitve za boljši jutri, kot so denimo nakupovanje s pomočjo sodobnih tehnologij tako v spletnih kot fizičnih trgovinah, prihodnost internetnega bančništva in prihodnost mikrologistike.