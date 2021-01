Svetovni modni kritiki so se na dan inavguracije strinjali, da je prva dama Jill Biden izpolnila vsa njihova pričakovanja in ko gre za modne odločitve, celo pokazala več drznosti in poguma kot bivša prav dama Melania Trump. Ta je Belo hišo zapustila v črnem kompletu s podpisom Chanel in Dolce & Gabbana, ki ga je svojčas nosila tudi Audrey Hepburn. Novopečena prva dama, nekoč Jill Tracy Jacobs, ki jo je Joe Biden spoznal na slepem zmenku leta 1975 in se dve leti kasneje z njo tudi poročil, je vsekakor na dobri poti, da postane nova modna ikona.

Vzporednice z Michelle Obama

O tem, kaj bo Jill Biden nosila na inavguraciji, je bilo kar nekaj špekulacij, na koncu pa se je odločila za obleko in plašč iz tvida v petrolejsko modri barvi. Mnogi so upali, da bo nadaljevala tradicijo in izbrala kreacijo s podpisom modne hiše Ralph Lauren, kot je to naredila Melania Trump, a se je Bidnova na koncu odločila za kreacijo Alexandre O'Neill, ki jo ameriška javnost pozna kot modno oblikovalko, ki stoji za znamko Markarian. Svojo bazo strank je O'Neillova večinoma zgradila prek družbenih omrežij, njena posebnost pa so obleke preprostih, a drznih linij za neveste. Jill Biden je prav tako njena netipična stranka, njene kreacije namreč najpogosteje kupujejo milenijci. Naročilo kompleta za inavguracijo je prejela decembra lani in ga dokončala v svojem studiu v West Villageu. Modni kritiki so njeno potezo opisali kot začetek nove ere, drugi pa so vlekli vzporednice z Michelle Obama, nekdanjo prvo damo, ki je bila poznana po tem, da je rada nosila kreacije mladih in nadarjenih ameriških oblikovalcev. In tudi tokrat se jim ni izneverila, saj je za inavguracijo izbrala stajling, s katerim je znova dokazala, da je kraljica elegance. Odločila se je za trenutno zelo priljubljen kroj hlač z visokim pasom in širšimi hlačnicami v bordo barvi. Celotno podobo je zaokrožila z dolgim plaščem v ujemajoči se barvi, modne dodatke pa je izbrala v črni barvi. Zasluge za njen stajling gre tokrat pripisati mlademu ameriškemu oblikovalcu Sergiu Hudsonu. Navdušila je tudi podpredsednica Kamala Harris, ki pa je izbrala vijoličasto kombinacijo že precej uveljavljenega mladega Afroameričana Christopherja Johna Rogersa. Okoli vratu je kot običajno nosila biserno ogrlico, simbol modrosti in prefinjenosti. In prav zahvaljujoč njej se je norija za bisernimi ogrlicami med Američankami že začela.