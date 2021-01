V arhivih smo namreč izbrskali končno skupno lestvico največjih uspešnic leta 1971 in ugotovili, da je bila na prvem mestu ista skladba kot na angleški lestvici: My Sweet Lord Georgea Harrisona. Na takratni Stopovi lestvici je bilo 13 skladb in med njimi je bilo še nekaj istih kot med najboljšimi v ZDA, na Otoku, v Nemčiji, Kanadi in Avstraliji. Med deseto in trinajsto mesto so se s skladbo Knock Three Times uvrstili Dawn, ki so bili tako v Angliji kot v ZDA med deseterico, Christie – ki so tistega leta nastopili v Ljubljani – s šlagerjem San Bernardino in Jože Kobler z malce pozabljeno vižo z Vesele jeseni 1971 Dan, ki ga je zamenjala noč.

My Sweet Lord, George Harrison O najbolj poslušani skladbi iz leta 1971 smo v različnih zapisih povedali že marsikaj. Da je bila posneta leta 1970, da je bila na ameriški lestvici na vrhu že decembra 1970, na vrh angleške pa se je prebila v začetku leta 1971. Na vrh je prišla tudi v Avstraliji, Avstriji, Belgiji, Kanadi, na Nizozemskem, v Franciji, na Irskem, Novi Zelandiji, Norveškem, v Španiji, na Švedskem, v Švici in seveda Sloveniji. Lepa družba, bi lahko pokomentirali in si zaželeli, da bomo morda spet kdaj za takšnim omizjem. A bo treba še malo počakati. V tem času se lahko tolažimo, da je prva uspešnica po razpadu Beatlesov, ki jo je napisal njihov kitarist, pravzaprav popoln plagiat oziroma celo najbolj znan plagiat sodobne popularne glasbe. Harrison naj bi prepisal skladbo He's so Fine ameriške ženske skupine The Chiffons iz Bronxa, s podpisom avtorja Ronalda Macka iz leta 1963. George Harrison je na sodišču sicer izgubil in mastno plačal, a krivde ni nikoli priznal.

30 let, Oto Pestner Slovenska popevka 1971 se je med 10. in 12. junijem odvijala v ljubljanski Hali Tivoli, kjer je za največje presenečenje poskrbel komaj 15-letni Oto Pestner s skladbo 30 let. »To je bilo dekle črnih las in begavih oči, to je bilo dekle, da bi zanj pozabil vse noči,« je odraslo zapel mladoleten vokalist iz Celja in osvojil prvo nagrado publike. Besedilo in glasbo je napisal Dušan Porento, aranžma pa je prispeval Bojan Adamič. V alternaciji s Pestnerjem je skladbo pela italijanska popevkarica Miriam del Mare.

Više nećeš biti moja, Krunoslav Slabinac Pred 50 leti je Jugoslavijo na Evroviziji zastopal ravno Kićo Slabinac (1944–2020), ki pa s skladbo Tvoj dečak je tužan resnici na ljubo ni bil ravno uspešen. Veliko bolj se mu je leto prej posrečila balada, ki je zasedla tretje mesto na celoletni slovenski lestvici leta 1971: »Znam da više nećeš moja biti, drugi život sebi tražiš ti, da si bila sa mnom bar još malo, sretni bismo draga bili mi,« je napisal Aleksandar Korać. Više nećeš biti moja je prvi hit v veliki Slabinčevi seriji, sledila sta zimzeleni Tri slatke riječi in Zbog jedne divne crne žene.

Il cuore è uno zingaro, Nada »Kaj morem, če moje srce je cigan,« je pela priredbo Nadine velike uspešnice Majda Sepe, ampak seveda samo za naše potrebe. Italijanska pevka Nada je na slovensko lestvico prišla s skladbo avtorjev Franca Migliaccija in Claudia Mattoneja, ki je leta 1971 osvojila Glasbeni festival Sanremo, v alternaciji z Nicolom di Barijem. Popevka je bila šest tednov prva na italijanski lestvici. Nada drugih super uspešnic v karieri ni imela. Morda še Ma che freddo fa iz leta 1969. Ne gre pa pozabiti, da so njeno Senza un perché iz leta 2004 uporabili v seriji Mladi papež.

Co-Co, The Sweet Kričeče svetleče oblečeni in preveč natančno počesani londonski serijski izvajalci mehkih rokerskih uspešnic so imeli leta 1971 na vrhu svojo drugo uspešnico. Co-Co, ki je bila prva po celotni Evropi, je v rodni Angliji prišla do drugega mesta, v ZDA med najboljših 100, v Nemčiji pa je na prvem mestu prebila kar šest tednov. Jasno, The Sweet niso bili veliki rokerji, ampak produkt takrat izjemno uspešnega avtorskega dueta Nicky Chinn – Mike Chapman, ki sta kasneje pisala tudi za Tino Turner, Blondie, Suzi Quatro, Smokie, Huey Lewis and the News, Mud…

Chirpy Chirpy Cheep Cheep, Middle of the Road Škotska skupina, nadaljevanje mešanih folk triov in kvartetov iz Anglije, Avstralije ter ZDA in predhodnica švedske skupine Abba je imela konec leta 1971 tretjo najbolje prodajano ploščo v Angliji in eno najbolje prodajanih plošč na svetu v sedemdesetih letih. Skladba Chirpy Chirpy Cheep Cheep je bila popularna tudi pri nas in je kot večina pomembnih tujih skladb dobila tudi slovensko priredbo. V Stopu, kjer so bili Middle of the Road konec leta 1971 tako na šestem kot devetem mestu, so optimistično napisali, da bomo za njih še slišali.

Hey Tonight, CCR Simpatični rokerji Creedence Clearwater Revival (CCR) iz Kalifornije so bili tisto sezono na turneji po Evropi. Nastopi so gotovo vplivali na solidne pozicije ansambla na evropskih lestvicah in s tem tudi na naši lestvici. Skladba Hey Tonight je z albuma Pendelum iz leta 1970, mala plošča, na kateri je tudi velika uspešnica Have You Ever Seen the Rain, pa je izšla januarja 1971. Na ameriški lestvici se je prebila na osmo mesto, v Nemčiji je bila del sezone na samem vrhu, medtem ko se jim na Otoku presenetljivo ni uspelo prebiti med najboljše.

Obriši suze, draga, Boba Stefanović Če je komu zares uspelo posneti – ali bolje rečeno posnemati – značilen dalmatinski glasbeni slog, je bil to beograjski pevec Boba Stefanović (1946–2015). Obriši suze, draga ima namreč vse elemente popevk, ki so krasile jadranske glasbene festivale z zvoki Grčije, Mehike in seveda naših delov Balkana. »Obriši suze, draga, obriši suze, jer čitav je život pred nama, neču dozvoliti, mila, da još jedanput ostaneš tužna i sama,« je zapel in osvojil publiko na festivalu Beogradsko proleće 1970. Edina res velika uspešnica beograjskega popevkarja.

Tweedle Dee, Tweedle Dum, Middle od the Road Škotska skupina sijajne Sally Carr in treh spremljevalnih fantov je z vsako novo uspešnico nazadovala. Od leta 1971 do leta 1972 so bili na Otoku na teh mestih (po vrsti): prvi, drugi, peti, triindvajseti in šestindvajseti. Podobno je bilo povsod po Evropi, v ZDA pa so jih tako ali tako ignorirali. Skladba Tweedle Dee, Tweedle Dum je prispela do drugega mesta na angleški lestvici, v Sloveniji pa je bila na koncu leta več kot solidna deveta. Morda tudi zato, ker je konceptualno tako podobna popularnejši Chirpy Chirpy Cheep Cheep.