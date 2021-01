Kot britanski vojaški častnik je služil v Indiji in Burmi, kasneje je postal inštruktor za oklepno bojevanje, po vojni pa je delal kot generalni direktor podjetja za proizvodnjo betona. Bil je navdušen motorist vse od svojega dvanajstega leta dalje, ko si je kupil prvi motocikel, dolgo časa je tekmoval na dirkah. Vozil je motorno kolo Scott in osvojil več pokalov. Leto 2018 zanj ni bilo prijazno. V starosti 98 let je namreč nesrečno padel in si zlomil kolk ter rebro, imel je prebodena pljuča, kmalu zatem pa se je moral zdraviti še zaradi kožnega raka. Kljub temu se je 6. aprila lani, ko je še vedno okreval po poškodbah, odločil, da bo med pandemijo covida-19 in pred bližajočim se 100. rojstnim dnem začel akcijo zbiranja sredstev za skupino dobrodelnih organizacij, ki podpirajo osebje, prostovoljce in paciente v britanski Nacionalni zdravstveni službi. Njegov cilj je bil prehoditi sto 25-metrskih krogov svojega vrta, da bi do stotega rojstnega dne v 24 dneh zbral 1000 funtov. In je vsak dan z jekleno voljo z berglami naredil po en krog. Z zadnjimi atomi moči, a ni odnehal. Na dan, ko je slavil rojstni dan in se je akcija zaključila, je bilo na posebnem računu angleških funtov za neverjetnih skoraj 44 milijonov evrov. In za rojstni dan so mu zapeli tisto znamenito Nikoli ne boš hodil sam. Na njegov poštni naslov je prispelo več kot 150.000 čestitk, postal je častni polkovnik, kraljica Elizabeta II. mu je na gradu Windsor podelila naziv viteza. To je bilo lani. Kako pa je letos? Zaradi kapitana Toma je britanski statistični urad po dolgih letih letos objavil, da so mnogi starši dali svojim otrokom, ki so se rodili lani, ime Tom. Pravzaprav je ime Tom, ki je bilo zadnjih nekaj let na otoku vse bolj redko, zdaj spet med najpopularnejšimi.