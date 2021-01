Od leta 2017 organizirajo enega najbolj prestižnih dogodkov za ljubitelje športnih avtomobilov. Podpišejo se lahko pod edini dogodek takega formata, ki so ga lani kljub pandemiji uspešno izpeljali. »Med korono nam je uspel podvig od slovitega Straduna v Dubrovniku pa vse do Malte.« Dogodka so se lotili z veliko vnemo, pa tudi odgovornostjo. »Veliko truda je bilo vloženega v zagotavljanje varnosti, vse udeležence smo testirali na covid19 pred vstopom v Slovenijo in Italijo. Na srečo so bili vsi izvidi negativni.« Na dogodku je bilo mogoče videti 55 avtomobilov, tudi redke modele prestižnih znamk, kot so Lamborghini, Ferrari, McLaren, med njimi celo E.C. Only One, ki je edini na svetu. Posebnost tega relija je, da ni ograjen od obiskovalcev. Vsakdo se lahko slika in celo usede v avto. S tovrstno dostopnostjo, ki je fenomen v svetu relija, želijo mlade spodbuditi h kreativnosti in delu. »Uspeh ni omejen ne skupino izbrancev,« poudarjajo organizatorji. Združuje jih želja po doživetjih, po napredku, po iskrenosti, ne glede na nacionalnost, veroizpoved, politično usmerjenost. OneLife Rally pod eno streho spaja finančni in socialni kapital s plemenito vizijo.

Mladi, ki Balkanu vračajo sijaj Ustvarjalci relija verjamejo, da je Balkan v svetovnem merilu zanemarjen dragulj, in to želijo spremeniti. Osredotočajo se na promocijo držav nekdanje Jugoslavije, spodbujajo ekonomsko povezanost in nove investicije. »Zaradi uspeha v zadnjih treh letih se je vpliv dogodka razširil tudi na države, kot so Italija, Grčija, Turčija, Poljska, Slovaška, Češka,« ponosno našteva Nik Papič, gonilna sila OneLife Rallyja. Dogodek poteka zadnji teden v juniju in traja sedem dni, kar pomeni, da je vsak dan na sporedu nova lokacija. V letu 2021 je pot začrtana med Carigradom v Turčiji in Prago na Češkem s postojankami v Sofiji, Prištini, Beogradu, Sarajevu in Budimpešti. Trajal bo od 26. junija do 3. julija. Veliko ljudi, ki se s svojimi avtomobili udeležijo tega relija, se prvič znajde na tem območju. Balkan tako umeščajo na svetovni zemljevid varnih in čudovitih turističnih destinacij. »Trudimo se, da v vsakem mestu na dogodek povabimo tudi lokalne poslovneže in politike.« Tako pletejo nove vezi, nova prijateljstva in ne nazadnje pospešujejo možnosti za investicije v lokalna območja. Dogodek vsako leto spremlja tudi humanitarna nota. Osredotočili so se na sirotišnice, za katere zbirajo denar. Lani so finančno podprli delovanje Doma Maslina v Dubrovniku. Varovance navdihujejo tudi z zgodbami o uspehu, verjamejo, da vsi potrebujemo vzornike. Udeleženci relija namreč združujejo ogromen socialni kapital, ki pusti vtis, kjerkoli se ustavijo.

Napredno razmišljanje, humanitarnost, pogum Pobudnika relija sta Nik Papič in Gabrijel Jozić. »Gabrijel prihaja iz Hrvaške, sam sem pa Slovenec. Spoznala sva se na hrvaškem otoku Pag, na razvpiti plaži Zrće. Oba z željo, da preidemo meje vseh nestrpnosti, ki so na Balkanu velikokrat izražene,« začetke OneLife Rallyja opisuje Papič. Kariero je gradil na področju turizma in organizacije dogodkov, Jozić se ukvarja s prodajo tekstila. Že njun prvi reli je imel mednarodni doseg. Pridružile so se ekipe iz Romunije, Ukrajine, Norveške, Švice, Anglije, Francije… Leta 2017 so startali v Ljubljani, pred hotelom Union. V tem času so s prvotnih 17 ekip (avtomobilov) prišli do letošnjih sto (omejenih na sto). »Ideja združevanja in naprednega razmišljanja je tisto, kar ostaja naša rdeča nit.« V tem času smo organizacijsko ekipo povečali na več kot 30 ljudi in v njej združili ljudi iz praktično vseh držav nekdanje republike in nekaterih evropskih držav. Podjetje je medtem dobilo tudi novo solastnico. »Vključevanje ekipe v lastniško strukturo po naši izkušnji prinese sinergijo in hitrejši napredek,« poudarjajo.

Velik mednarodni doseg Letos pričakujejo rekordno število ekip. »Število sodelujočih ekip smo omejili na sto, toliko nam namreč še omogoča kakovostno izvedbo dogodka.« Sodeluje devet ekip iz Združenih držav Amerike, ekipa iz Avstralije, ne manjka niti ekipa iz Dubaja, nekaj ekip iz Rusije itd. »Filozofija je tista, ki vse te ljudi združuje, prijaznost in pripadnost pa tisti, ki stketa vezi, ki trajajo.« Podpirajo jih vidna podjetja, kot so Hifa Petrol iz Bosne, češki AP Corse, malteški BetWinner, italijanski Gioielli Leonardo, turški Dogus Group.